56 personas llevan en Navarra pulseras antimaltrato

En Navarra hay, a la espera de la actualización de datos, 56 personas con pulseras antimaltratos. Estos dispositivos, que portan agresores y víctimas, están en el punto de mira por los errores que se han hecho públicos en los último días. El Gobierno de España, que es quien gestiona los dispositivos Cometa de gestión telemática, no ha notificado ninguna incidencia en nuestra comunidad. Una cuestión que ha abordado hoy Carlos Alsina en Más de Uno con la magistrada navarra y actual presidenta del Observatorio contra la violencia de Género, Esther Erice.

Comunicación de fallos

La presidenta del Observatorio contra la violencia de Género, Esther Erice, ha incidido en que las primeras incidencias de las que tiene constancia se registraron "a finales del año pasado y principios de 2025" a la par que ha recordado que "cuando surge un incidente, el procedimiento habitual es reportarlo al ministerio de Igualdad". Erice ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que "las mujeres pueden tener la certeza de que están seguras, puesto que los jueces, cuando detectan un fallo en una pulsera, toman otras medidas"

Quebrantamiento medidas

Precisamente Policía Foral ha detenido durante este año a 222 personas acusadas de quebrantar medidas judiciales, tanto de condena como cautelares, lo que supone un 18% del total de detenidos, que a día de hoy asciende a 1.258 personas. Son 38 casos menos que el año anterior. Mediante el trabajo coordinado de estas unidades policiales se ha reducido el número de quebrantamientos respecto al año 2024 por las mismas fechas. La "gran mayoría" de estos quebrantamientos están relacionados con medidas cautelares o sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género, medidas que se adoptan para la protección de la víctima del maltrato. Según han informado desde el cuerpo policial, los detenidos e imputados por quebrantamientos de medidas cautelares ascienden a 154 personas, mientras que 68 corresponden a quebrantamientos de condena. Ambos se consideran delitos contra la Administración de Justicia.