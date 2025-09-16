38 locales compiten por el título de mejor ensaladilla navarra

Hoy en Onda Cero hemos conocido los detalles del I Concurso de Ensaladilla de Navarra, que se ha presentado esta mañana, un certamen que cuenta con el patrocinio de Hellman’s, la Cooperativa de Hostelería como proveedor oficial y la colaboración de Maestros Aceituneros y Bodegas Inurrieta.

La iniciativa ha tenido una gran acogida, con la participación de 38 bares y restaurantes de Pamplona y de localidades como Estella, Puente la Reina, Mutilva o Barañáin. Cada establecimiento competirá por alzarse con el título de "Mejor ensaladilla de Navarra", un galardón que, además de prestigio, está dotado con un premio económico de 1.000 euros.

El concurso contará con dos jurados, uno profesional y otro popular, compuesto por expertos de la gastronomía y un jurado popular, compuesto por 24 personas que pueden inscribirse a través de la web www.lamejorensaladilla.es. El fallo final tendrá lugar el 30 de septiembre en la sede de la Cooperativa de Hostelería, tras nueve días en los que se podrán saborear las diferentes versiones de ensaladilla en los establecimientos participantes, entre el 19 y el 28 de septiembre.

El concurso no impone una receta única: la mayonesa es el único ingrediente imprescindible, mientras que el resto queda a la imaginación de cada hostelero. Según explicó José Luis Melero, director comercial de Maestros Aceituneros, la riqueza de esta receta está en la variedad: “Cada uno tiene su manera de hacerla".

Cabe destacar que más de 30 de las ensaladillas presentadas serán aptas para personas intolerantes al gluten. Además, cada restaurante participante contará con un código QR que permitirá a los clientes consultar la lista completa de opciones disponibles.