Raúl Moro firma por Osasuna para las próximas cinco temporadas y media

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el A. F. C. Ajax para el traspaso del futbolista Raúl Moro, que ha suscrito una relación contractual con la entidad rojilla hasta el 30 de junio de 2031. El club navarro abonará 5.000.000 de euros por el cincuenta por ciento de sus derechos económicos. Además, ambos clubes han pactado una serie de hitos colectivos e individuales que, en el caso de cumplirse durante la duración del contrato hasta 2031, supondrán el pago de 500.000 euros adicionales por cada uno de los tramos hasta un máximo de 3.000.000 de euros. Con cada pago adicional de 500.000 euros, el club rojillo pasará a tener un 5% más de la propiedad de Raúl Moro pudiendo, en caso de que se cumplan todos los hitos y se abone un máximo de 3 millones de euros más al A. F. C. Ajax, alcanzar el 80% de la propiedad del jugador catalán. El futbolista tendrá una cláusula de rescisión de 50.000.000 de euros en LaLiga EA Sports y será presentado esta tarde, a las 18:30 horas, en El Sadar.

Trayectoria deportiva

Raúl Moro Prescoli (5 de diciembre de 2002; Abrera, Barcelona) es uno de los talentos emergentes del fútbol español que la temporada pasada realizó su carta de presentación en la máxima categoría en las filas del Real Valladolid, con el que anotó 4 goles y ofreció 5 asistencias partiendo desde la banda izquierda. Sus principales cualidades residen en la habilidad y la velocidad. De hecho, el pasado curso registró la sexta velocidad máxima de LaLiga. Asimismo, en su equipo lideró apartados ofensivos como remates, centros y regates. Su rendimiento en Pucela le llevó a disputar el Europeo Sub 21, donde fue escogido por la UEFA como MVP de los tres partidos de la selección española en la fase de grupos ante Eslovaquia, Rumanía e Italia. Posteriormente, uno de los clubes de Europa con mayor potencial en la captación de jóvenes talentos como el Ajax acometió su traspaso. En el gigante neerlandés ha disputado 21 partidos; 5 en Champions League, 14 en la liga Eredivise y 2 en Copa.