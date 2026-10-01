Andrés Valentí: “Si un futbolista vuelve a los ocho meses de fracturarse el ligamento cruzado, tiene tres veces más riesgo de romperse que si regresa a los nueve o diez”

La rotura del ligamento cruzado anterior no supone necesariamente el final de la carrera de un futbolista, pero sí puede marcar un antes y un después en su rendimiento. Así lo explica Andrés Valentí, director del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Universidad de Navarra y responsable de los servicios médicos de Osasuna, a partir de un estudio sobre las consecuencias de estas lesiones en el fútbol profesional.Según Valentí, cerca del 98% de los futbolistas analizados vuelve a competir, aunque el regreso no siempre implica recuperar el nivel previo. “La percepción como futbolista y de normalidad posterior pues sí que se ve algo disminuida”, señala. La reconstrucción permite recuperar la anatomía de la rodilla, pero persisten diferencias biomecánicas que pueden afectar a determinados gestos técnicos.

Riesgos asociados

El especialista advierte además de los riesgos de regresar demasiado pronto. La vuelta a los terrenos de juego se produce de media a los ocho meses y medio o nueve meses, pero “el ligamento cruzado todavía no está maduro” en ese momento. Según explica, un futbolista que regresa a los ocho meses presenta un riesgo de nueva rotura superior al que vuelve a los nueve o diez meses. El estudio analiza 130 lesiones sufridas por 115 jugadores durante los últimos diez años en LaLiga. Uno de sus principales hallazgos es que el impacto deportivo se aprecia especialmente a partir de los 25 años: disminuyen progresivamente los minutos jugados y otros indicadores de rendimiento, mientras que los futbolistas más jóvenes parecen mantener mejor su nivel competitivo.

Recaídas

Valentí también destaca la importancia de las recaídas, que representan cerca del 20% de las lesiones analizadas, y subraya que los problemas no terminan necesariamente cuando el jugador vuelve a competir. Las lesiones asociadas y, especialmente, el deterioro del cartílago pueden condicionar la trayectoria deportiva y provocar secuelas años después de abandonar los focos.