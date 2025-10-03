Un viaje entre París, Caracas y Bilbao: la vida de Karmele Urresti llega al cine

En Más de uno Pamplona, acompañados de Samuel Arrubla, hemos recibido la visita del director de cine Asier Altuna y de la productora navarra Marian Fernández Pascal. Nos han presentado "Karmele", su última película, que se estrena el 10 de octubre en cines tras su paso por el Festival de San Sebastián y que cuenta la vida de Karmele Urresti, una mujer marcada por la guerra, el exilio y la búsqueda de libertad.

Rodada principalmente en euskera, la cinta se inspira en la novela de Kirmen Uribe, “La hora de despertarnos juntos”, y retrata una década crucial en la vida de Karmele, desde sus 20 años hasta los 30. La protagonista vivió dos exilios, en París y en Caracas, una intensa historia de amor y un firme compromiso con la lucha contra la dictadura, todo ello sin renunciar a su papel de madre y enfermera.

Altuna ha destacado que la película, más allá del contexto histórico, narra un viaje íntimo y familiar, mientras que Fernández Pascal subrayó el reto de la producción, que recrea escenarios internacionales. Ambos coinciden en que el buen momento del cine vasco y navarro se debe al talento local y al apoyo institucional con incentivos fiscales.

La acogida del público en San Sebastián, Bilbao y esta semana por los cines Golem en Pamplona, ha sido “emocionante ”, según Altuna, quien confesó que muchos espectadores reconocen en la historia recuerdos de sus propias familias. Los descendientes de Karmele también dieron su apoyo emocionado al proyecto, considerándolo un valioso ejercicio de memoria histórica.

El próximo viernes 10 de octubre, "Karmele" llegará a las salas con el objetivo de seguir conmoviendo y acercando al público la vida de una mujer que, en palabras de su director, “es una heroína en el fondo, alguien que supo poner su energía en el futuro de sus hijos y en la libertad que le fue arrebatada”.