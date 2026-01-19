Susana Rodríguez Lezaun: “El noir nos obliga a mirarnos por dentro”

Pamplona Negra arranca hoy su duodécima edición consolidada como uno de los grandes festivales de referencia del género negro en el norte del país. Bajo el lema “El rostro del noir”, el certamen vuelve a Baluarte y a otros espacios de la ciudad con una programación más amplia, diversa y ambiciosa, reflejo, en palabras de su directora, Susana Rodríguez Lezaun, de un crecimiento sostenido y medido desde sus inicios en 2015.

El festival ha crecido “paso a paso”, adaptándose a la respuesta del público y apostando cada año por novedades que mantengan el interés sin perder su esencia. En esta edición, el aumento se nota especialmente en el número de horas y actividades, con dos nuevos Crímenes a escena, una de las secciones más esperadas. Estas propuestas acercan al público a profesionales reales que investigan delitos —policías científicos, Guardia Civil, Policía Foral o Ertzaintza— y permiten conocer de primera mano cómo se trabaja en escenas del crimen, falsificaciones, robos de arte o estafas amorosas. Precisamente, la presencia por primera vez de la Ertzaintza, con el jefe de Inspecciones Oculares de su Policía Científica, marca un hito y abre la puerta a futuras colaboraciones.

El eje temático de este año, “El rostro del noir”, invita a reflexionar sobre los estereotipos que condicionan nuestra percepción del crimen y de quienes lo cometen. Rodríguez Lezaun subraya cómo la mente humana tiende a asociar determinados rasgos físicos, de género o de origen con la bondad o la maldad, cuando la realidad demuestra que los asesinos no llevan “marca” y que el crimen no responde a clichés. Esta mirada crítica, a veces incómoda, pretende fomentar la reflexión y el análisis de prejuicios profundamente arraigados, sin olvidar que la inmensa mayoría de las personas son buenas.

La programación se completa con mesas redondas literarias, encuentros con autores, cine y talleres de escritura. Destaca la cuidada selección cinematográfica, con títulos como “Arsénico por compasión”, “Falso culpable” y “Sospechosos habituales”, que dialogan directamente con el tema central del festival. También ha vuelto a agotarse el taller de creación literaria impartido por el guionista y escritor pamplonés Javier Holgado.

Pamplona Negra trasciende Baluarte y se extiende por bibliotecas, la Universidad Pública de Navarra, el centro penitenciario, la Antigua Farmacia —rebautizada estos días como Farmacia Negra— y el Teatro Gayarre, donde el festival se cerrará con “Testigo de cargo” de Agatha Christie, adaptada por Roberto Santiago.