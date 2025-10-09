Santiago Iribarren defiende la arquitectura como servicio público, creadora de espacios que mejoran la vida cotidiana

En la Semana Mundial de la Arquitectura, que este año cuenta con el lema "Arquitectura que cuida", hemos compartido unos minutos en Más de uno Pamplona con Santiago Iribarren, presidente de la delegación navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.

Iribarren ha reflexionado sobre el papel social de la arquitectura y la necesidad de acercarla al ciudadano. Ha destacado que la arquitectura no debe verse como un lujo ni como una disciplina reservada a una élite, sino como un servicio esencial que acompaña a las personas en su día a día, mejorando su bienestar y calidad de vida."Estamos siempre rodeados de arquitectura, y nuestra misión es crear espacios acogedores, funcionales y dignos", ha subrayado.

Durante esta semana, se están realizando distintas actividades abiertas al público en Pamplona: la colocación de una placa Docomomo en un edificio de la avenida Roncesvalles, una exposición sobre el arquitecto Roberto Ercilla, y las populares visitas "a ras del cielo", que ofrecen una panorámica urbana desde la séptima planta del antiguo edificio de la Caja Municipal. Estas iniciativas, muy demandadas, buscan reforzar el vínculo entre la ciudadanía y su entorno urbano.

El presidente del Colegio también reflexionó sobre los retos actuales del sector, como el acceso a la vivienda, la humanización de los espacios sanitarios y residenciales, y el impacto de la inteligencia artificial en la creatividad arquitectónica. "La tecnología puede ayudar, pero no debe sustituir la mirada humana; la arquitectura tiene alma", ha afirmado.

Otro de los temas abordados fue el futuro del edificio de los Caídos en Pamplona, para el que el Colegio pide un concurso de ideas libre de condicionamientos, confiando en que la creatividad arquitectónica encuentre la mejor manera de resignificar el espacio y darle un nuevo sentido para la ciudadanía.