Rumbos Olvidados llega a Camerún con su proyecto más completo: incluye pozos, placas solares e incubadoras

Hoy en Onda Cero hemos charlado con Xabi Luna y Sheila Sevillano, protagonistas del proyecto solidario "Rumbos Olvidados". Continúan su viaje alrededor del mundo en bicicleta con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables a través de proyectos de agua, sanidad y educación. Desde abril de 2025 recorren el planeta pedaleando, suman ya más de 10.000 kilómetros, 4.400 de ellos en África, atravesando 25 países y desarrollando su tercer gran proyecto en Camerún.

El trayecto hasta este país africano no ha sido sencillo. Desde Angola cruzaron Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial, enfrentándose a carreteras prácticamente inexistentes, ferris improvisados, tráfico caótico y situaciones de corrupción cotidiana en las fronteras. A todo ello se sumó un grave incidente, el pasado 31 de diciembre un camión los arrolló por detrás mientras subían un puerto de montaña. Aunque milagrosamente no sufrieron daños físicos, sus bicicletas quedaron seriamente dañadas y el conductor se dio a la fuga.

Para Xabi Luna el proyecto de Camerún es "el más completo de todos" ya que abarca agua potable, energía, sanidad y atención social. Están colaborando con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y durante su estancia han inaugurado un pozo de agua en un orfanato que acoge a una treintena de niños y otro pozo que beneficiará a unas 30 familias de un pueblo cercano. Además, han instalado placas solares en el Centro de la Esperanza, un espacio donde se rehabilita a niños con discapacidad y se alimenta diariamente a menores sin recursos, evitando así que los continuos cortes eléctricos echen a perder los alimentos. También han entregado dos incubadoras al servicio de maternidad del hospital local.

Para los cinco proyectos previstos de "Rumbos Olvidados" se necesitan 100.000 euros y hasta ahora se han recaudado 30.000 así que para poder completar los proyectos previstos en Bolivia y Ucrania es necesario que continúe la colaboración de la ciudadanía que puede realizarse a través de www.yoslocuento.org.

Más allá de los números, Xabi y Sheila destacan el profundo crecimiento humano que les está dejando este viaje: una experiencia transformadora que les hará, sin duda, volver diferentes.