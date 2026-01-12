Los reporteros gráficos de Navarra repasan en 31 imágenes el año 2025

La exposición "Navarra: 2025 en Imágenes" se consolida como una cita ya tradicional a comienzos de año. Organizada por AREGNA, la asociación de fotógrafos, fotoperiodistas y cámaras de televisión de Navarra, esta muestra alcanza su novena edición desde que comenzó en 2016, con la única interrupción de la pandemia. De ella hemos hablado en Onda Cero con uno de sus miembros, José Carlos Cordovilla.

La edición actual reúne 31 fotografías que recogen de forma informativa y rigurosa algunos de los acontecimientos más destacados del último año en Navarra. Política, deportes, tradiciones, sucesos y también naturaleza y paisaje tienen cabida en una selección que incluye incluso imágenes realizadas con dron, reflejo de la evolución técnica del oficio. El objetivo no es otro que ofrecer una visión amplia y fiel de lo ocurrido, siempre desde el prisma del fotoperiodismo.

La selección de imágenes no es sencilla. El trabajo colectivo obliga a evitar repeticiones y a sintetizar un año muy intenso en un espacio limitado. Casos como el protagonismo deportivo de Budimir, los graves accidentes de tráfico o sucesos de gran impacto como la explosión de Noáin, de la que ahora se cumple un año, forman parte de una exposición que también recoge incendios e inundaciones recientes.

Durante la entrevista se subraya el valor del fotoperiodismo local como una auténtica escuela de periodismo. Los profesionales no se limitan a un solo ámbito, sino que cubren todo tipo de informaciones, lo que exige conocimiento, rigor, contexto y, sobre todo, ética. Frente a la creciente presencia de imágenes interesadas procedentes de instituciones, empresas o marcas, los fotoperiodistas reivindican la información frente a la promoción.

La conversación aborda también los retos actuales del sector, especialmente la irrupción de la inteligencia artificial. Lejos de verla solo como una amenaza, se interpreta como una oportunidad para reforzar el valor de la información veraz y contrastada. La fotografía periodística no puede construirse artificialmente: debe documentar hechos reales y, con el tiempo, adquirir valor histórico.

Por último, se destaca la necesidad de educar al público para discernir entre imágenes fiables y contenidos manipulados, especialmente en redes sociales. La exposición, que puede visitarse en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglésdurante enero y febrero, se completa con una mesa redonda sobre fotoperiodismo, el 4 de febrero, donde se debatirán losdesafíos del oficio.