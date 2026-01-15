Once establecimientos presentan sus creaciones en el Campeonato de Cafeterías de Especialidad de Navarra

Once establecimientos presentan sus creaciones en la segunda edición del Campeonato de Cafeterías de Especialidad de Navarra que se celebra hasta el 24 de enero y que está organizado por la Asociación de Hostelería de Navarra. Diez de ellos son de Pamplona y otro de Ansoáin y sus elaboraciones son muy diferentes, combinando diferentes sabores para realizar el mejor café de la Comunidad Foral. En Más de Uno Pamplona hemos visitado algunos de estos locales.

Coffing, Durse y Fika Café

En Coffing, en su cafetería de la calle Aralar, Fran nos presenta “Trama verde”, Durse, en la avenida Baja Navarra, se presenta con "Latte di Toscana" y en Fika Café, ubicada en la calle Pozo Blanco, Debora nos detalla su propuesta llamada “Etxeko goxoa”. Durante estos días se realizarán además degustaciones abiertas al público y la votación popular, el 31 habrá una cata a ciegas con un jurado profesional y el 3 de de febrero se conocerá al ganador.