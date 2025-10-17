'Navarramisú', el postre propuesto por David de Jorge a base de Txantxigorri y Patxarán

Hoy hemos tenido el placer en Onda Cero Navarra de recibir en nuestros estudios al cocinero, David de Jorge, colaborador de Más de Uno con Carlos Alsina. Ha sido una buena oportunidad para hablar de diversos productos de nuestra tierra con los que el cocinero vasco ha ofrecido diversas alternativas culinarias. "La chistorra navarra es una fiesta", ha dicho de Jorge, "porque sin chistorra la vida sería muy aburrida", si bien "todos los productos navarros son excelentes porque tenéis una despensa muy rica y con muchas posibilidades". El colaborador de Onda Cero ha destacado la calidad de los productos navarros, "una fuente inagotable de felicidad", y ha subrayado las posibilidades de algunos de ellos como la alcachofa o los espárragos.

Migas con uvas y Navarramisú

También ha propuesto un plato típico navarro, como son las migas, a base de sus complementos tradicionales, y añadiéndole un toque personal a base de uvas. Como postre David de Jorge ha abogado por la combinación de dos productos singulares en la despensa navarra, como son la torta de tantxigorri y el pacharán, en una postre que ha bautizado como "Navarramisú". "Los italianos harían este postre con biscotti savoiardi, que es una especie de bizcocho, pero aquí lo sustituyes por un sobao. Si lo queremos navarrizar, podríamos sustituir el sobao pasiego, por ejemplo, con tortas de txantxigorri y en vez de mojarlo con café, como hacen los italianos, lo podríamos emborrachar con pacharán navarro", sugiere de Jorge, quien ha detallado el proceso: " Una capa de torta de txantxigorri, bien empapada con pacharán y luego meterle entre medio una capa de una crema de mascarpone. Son 250 gramos de mascarpone, le añades dos cucharas de azúcar, un poquito de sal, un poquito de esencia de vainilla y mezclas todo eso bien y a eso le añades nata. Hacemos una especie de crema y la colocamos encima de la torta de txantxigorri mojada en pacharán, en un par de capas más. Terminas con el resto de crema de mascarpone y por encima espolvoreas un poquito de cacao en polvo".