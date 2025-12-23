“Mírame”: la canción de Cáritas que convierte la esperanza en voz colectiva

Nos hemos acercado hoy en Onda Cero a la campaña de Navidad de Cáritas que se articula este año en torno a "Mírame", una canción que va mucho más allá de un simple mensaje navideño y que nace de un proceso creativo colectivo, humano y profundamente transformador. Así lo han explicado en Más de uno PamplonaMiguel Nuño, de Ópera de Cámara de Navarra, junto a Maite Bernal y Cenayda Álvarez, usuarias y voluntarias de Cáritas, protagonistas directas de esta experiencia.

Mírame surge tras casi un año de trabajo compartido entre personas vinculadas a Cáritas —usuarias, voluntarias y profesionales— y el equipo artístico liderado por Miguel Nuño. Desde el inicio, el objetivo no fue aprender a cantar, sino crear juntas, escucharse y reflexionar a partir de una única palabra semilla: esperanza. A través de talleres, conversaciones y dinámicas participativas, se fue construyendo la letra de la canción, poniendo voz a vivencias reales, miradas invisibles y mensajes que interpelan directamente a la sociedad.

Posteriormente, el compositor Ignacio García dio forma musical al texto, y durante meses se trabajó la interpretación vocal y emocional de la pieza, hasta llegar a la grabación final, en la que también participó el coro de Ópera de Cámara de Navarra. El resultado es una canción coral que transmite verdad, cercanía y una llamada directa a detenerse, mirar y no juzgar.

Para Maite y Cenayda, el proceso ha supuesto un antes y un después. Ambas reconocen que nunca se habían imaginado cantando ni participando en un videoclip, y menos aún descubriendo capacidades que desconocían tener. Destacan el acompañamiento recibido: sentirse escuchadas, aceptadas y valoradas sin prejuicios. "Mírame", explican, no solo habla de pedir ser vistos por los demás, sino también de atreverse a mirarse por dentro y reconocer hasta dónde se puede llegar con apoyo y confianza.

El mensaje de la canción enlaza directamente con la labor diaria de Cáritas, que acompaña a las personas en sus procesos sin juzgar, caminando junto a ellas hasta que recuperan estabilidad y autonomía. No se trata solo de ayuda material, sino de presencia, escucha y dignidad. En un contexto en el que Cáritas ha acompañado este año a cerca de 11.000 personas y ha realizado más de 32.000 intervenciones gracias a donaciones, la campaña pone rostro y voz a realidades que muchas veces permanecen invisibles.

Desde Ópera de Cámara de Navarra, Miguel Nuño subraya el valor de este tipo de proyectos sociales, que permiten a la música ocupar un lugar distinto, más comprometido y cercano a la realidad. Procesos lentos, cuidados y honestos que no solo generan un resultado artístico, sino que empoderan a quienes participan, recordándoles que tienen algo que decir y un mensaje que merece ser escuchado.