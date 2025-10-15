Mikel Irujo: "para atraer inversiones tenemos que ser los más guapos posibles; inteligentes ya somos"

El consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha visitado los estudios de Onda Cero Pamplona para analizar la actualidad política, económica e industrial de la comunidad foral.

En primer lugar, el consejero se ha referido a la comisión de investigación parlamentaria sobre contratos públicos, subrayando la importancia de que se "esclarezca todo lo necesario" y defendiendo la limpieza del sistema foral: "Los filtros de control, tanto de intervención como de auditoría interna y externa, funcionan" ha afirmado, lamentando el daño que este tipo de cuestiones causa a la confianza ciudadana en la política.

Irujo se ha referido también al contexto internacional inestable, marcado por los conflictos en Palestina, Ucrania, Yemen o Sudán, y por el cambio en las reglas de la diplomacia y el comercio mundial. A su juicio, la economía se ha "acostumbrado a la incertidumbre", lo que considera un riesgo y una muestra de resiliencia a la vez.

En clave navarra, el consejero ofreció una radiografía optimista, pero prudente, de la economía foral. A pesar de los anuncios de ERTE y cierres en algunas empresas, insistió en que Navarra mantiene una senda de crecimiento del PIB por encima de la media europea y que el empleo industrial alcanza cifras récord, con 88.000 trabajadores frente a los 65.000 de hace una década. Ha señalado también que la creación de nuevas sociedades mercantiles también supera con creces las disoluciones.

El consejero ha admitido, sin embargo, su preocupación por la situación económica en Alemania y Francia, principales socios comerciales, que arrastran estancamiento y recesión. No obstante, ha destacado que Navarra conserva su competitividad gracias al menor coste energético y al alto nivel de cualificación de su mano de obra.

Mikel Irujo ha apuntado los nuevos sectores estratégicos que el Gobierno de Navarra impulsa para diversificar su modelo productivo: la biología sintética, el sector aeroespacial y las energías renovables, junto a la digitalización y la economía circular. Ha recalcado que Navarra cuenta con un sólido "ecosistema" de universidades, centros tecnológicos y empresas innovadoras que garantizan su futuro industrial.

En materia energética, ha recordado que en los últimos tres años Navarra ha duplicado su potencia renovable autorizada, aunque ha advertido de la necesidad de reforzar la red de transporte eléctrico y de una mayor coordinación con el Gobierno central para asegurar la capacidad necesaria en la próxima década.

Finalmente, Irujo ha abordado los retos de la transición digital, destacando las altas deducciones en I+D+i que ofrece Navarra y la necesidad de mejorar la competitividad para atraer inversiones internacionales, especialmente asiáticas: "Hay que ser los más guapos posibles; inteligentes ya somos".