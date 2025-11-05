Meritxell Falgueras y el poder femenino del vino protagonizan un nuevo brindis en "De Buena Uva"

En Onda Cero tenemos hoy una nueva cita con el mundo del vino en "De buena uva", el espacio en el que en Más de uno Pamplona nos acercamos, acompañados de la comunicadora Elena Arraiza a la cultura del vino con frescura, humor y pasión, un programa que realizamos en colaboración con el Consejo Regulador de la D.O. Navarra.

En esta edición, hemos contado con una invitada de lujo en la entrevista "Versión POP": Meritxell Falgueras, quinta generación del histórico Celler de Gelida de Barcelona, sumiller, escritora y divulgadora que ha sabido hacer del vino un lenguaje contemporáneo y femenino. Falgueras ha reivindicado el papel de las mujeres en el sector vitivinícola y nos ha hablado de su libro "Mujeres del vino", una obra que da voz a quienes han roto moldes en un mundo tradicionalmente masculino.

En la sección “Te lo flipas” hemos desmontado el mito de que “si lleva tapón de rosca, el vino es malo”. Elena Arraiza ha explicado por qué este sistema de cierre es cada vez más usado por bodegas de prestigio, destacando su sostenibilidad, comodidad y capacidad de preservar la frescura del vino.

Por último, en "Qué me estás container?" nos hemos ido de escapada de enoturismo ecológico a Bodegas Quadernavía, en Tierra Estella. Su director, Jorge Ripa, nos ha contado cómo la bodega navarra combina sostenibilidad, diversión y respeto por el medioambiente, ofreciendo experiencias sensoriales pensadas para disfrutar del vino sin tecnicismos, en contacto directo con la naturaleza.