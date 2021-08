programa completo

Más de Uno Pamplona 20/08/2021

De la mano de nuestro colaborador Luis Gortari hablamos hoy con Luis Casero, director de Flamenco On Fire, con todos los detalles de esta cita que comienza hoy mismo en Estella con Pepe Habichuela y Kiki Morente. Además, Juan Carlos Oroz, portavoz de ANAPEH, denuncia que el 56% de las empresas hosteleras no podrán optar a la tercera convocatoria de ayudas del Gobierno de Navarra. Oroz advierte que la partida destinada por el ejecutivo foral no llegará a agotarse debido a sus requisitos.