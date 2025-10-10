Nuestra compañera, Marisa Lacabe, obtiene el galardón Teobaldo al trabajo de periodismo sobre Igualdad. La periodista de Onda Cero Navarra recibe el premio por su extenso trabajo informativo en el espacio ‘Más de uno Pamplona’, en especial por las entrevistas y, en concreto, por el programa especial con motivo del ‘Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia’, en donde, acompañada de varias mujeres conocimos las experiencias de emprendedoras en Ciencia y Tecnología.

ENTREGA DE PREMIOS

La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Navarra, en reunión celebrada el 8 de octubre, decidió los profesionales que este año recibirán el galardón Teobaldo a la buena labor realizada en diferentes categorías y campos del periodismo. El acto de entrega de las distinciones tendrá lugar el 17 de octubre, viernes, en el restaurante El Colegio, del Colegio de Médicos de Navarra.

RESTO DE PREMIADOS

Los otros galardones en diferentes categorías los han recibido Beatriz Lecumberri, María José Echeverría, Michelle Unzué, Amaia Otazu, Juan Pedro Urdiroz, Unai Yoldi, Victoria de Julián, Cristina Rueda y Lucas Domaica.