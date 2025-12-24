José Luis Arrondo: “El vino no solo se bebe, se vive y se comparte”

"De Buena Uva" despide el año con un programa especial cargado de celebración y disfrute, coincidiendo con la Nochebuena en el que nos ha acompañado, como es habitual, la comunicadora Elena Arraiza. El espacio de Onda Cero, impulsado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra,

ha reivindicado, una vez más, una forma de hablar de vino sin solemnidades ni postureos, con ganas de aprender y, sobre todo, de disfrutar.

La entrevista "Versión pop" ha tenido como protagonista a José Luis Arrondo, urólogo, andrólogo, divulgador y gran apasionado del vino. Autor del libro "Vino, salud, amor y sexo", Arrondo responde a seis preguntas rápidas que ofrecen una mirada distinta y humana sobre el vino. Defiende la educación frente a la prohibición, el consumo consciente y moderado, y subraya el valor del vino como catalizador de amistades, conversaciones y emociones. Más allá de los efectos físicos, destaca su dimensión psicosocial: el vino como facilitador del diálogo, la seducción y la inspiración.

A continuación, en la sección "Te lo flipas", en la que desmontamos mitos relacionados con el vino, hoy hemos abordado uno muy habitual en estas fechas: "el vino blanco se sirve siempre muy frío". Elena Arraiza ha explicado cómo un exceso de frío puede apagar aromas, sabores y matices, especialmente en blancos con cuerpo o crianza. El mensaje es claro: no hay normas rígidas, cada persona debe disfrutar el vino a su manera, pero conocer la temperatura adecuada ayuda a sacarle todo su potencial.

El programa se cierra, en "Qué me estás container", viajando hasta Artajona, un enclave histórico coronado por su cerco medieval, para conocer el proyecto de Bodega Reyno de Artajona de la mano de su enóloga y directora técnica, Mariam Vitrian. Más allá de la copa, la propuesta de esta bodega se centra en el enoturismo experiencial: visitas que combinan patrimonio, paisaje, catas profesionales, propuestas originales como la cata de kalimotxo y actividades adaptadas a todos los públicos.