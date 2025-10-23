Jokin Larumbe: "Navarra ha sido una comunidad muy rica en biodiversidad y en patrimonio, pero eso se está perdiendo"

En el marco de la I Semana del Clima de Navarra, hablamos hoy en Onda Cero con Jokin Larumbe, miembro del Colegio de Biólogos de Navarra y La Rioja, sobre la relación entre biodiversidad y cambio climático, tema central de la charla que impartirá mañana, a las 18.30 horas en la sede del Ateneo Navarro.

Larumbe ha subrayado que el trabajo de los biólogos permite observar directamente los efectos del cambio climático: "Las especies son muy sensibles a cualquier alteración, y llevamos viéndolo desde hace 30 años". Ha explicado que los cambios en la distribución de especies, la desaparición de otras y la modificación de su comportamiento reflejan alteraciones profundas en los ecosistemas.

Según el experto, la biodiversidad es un aviso para el ser humano, un "guía" que muestra la dirección hacia la que avanzamos. En este sentido, ha insistido en que la lucha contra el cambio climático no puede limitarse a la movilidad o la energía, sino que debe abarcar todos los aspectos del entorno natural y rural: "Si no aplicamos remedios a tiempo, muchas especies lo pasarán muy mal, y con ellas actividades como la ganadería, la agricultura o tradiciones culturales".

Jokin Larumbe ha recordado que Navarra es una comunidad muy rica en biodiversidad y patrimonio, y que ambos están en riesgo si no se actúa con visión de futuro.

Finalmente, ha lanzado un mensaje a la ciudadanía: "Cuando hablemos de cambio climático, miremos también a los campos, los montes y el paisaje que siempre hemos conocido" y ha destacado la importancia de la ciencia y la observación directa para entender los efectos del cambio climático, así como la necesidad de una acción coordinada entre administraciones, científicos y sociedad civil para proteger la biodiversidad.