Javier Díez Carmona: “Me gusta el género negro porque levanta la alfombra de nuestras miserias”

El escritor bilbaíno Javier Díez Carmona ha visitado Más de uno Pamplona para presentar su última novela, "La noche delKaskarot", un thriller ambientado en el País Vasco francés. La historia transcurre en Sainte-Agathe, un pequeño pueblo ficticio situado en la Baja Navarra, un lugar envuelto en niebla, frío y viejas rencillas familiares.

El título hace referencia a los kaskarots, un grupo étnico real de origen gitano que vivió en la costa vasco-francesa desde el siglo XVIII. Carmona ha explicado que este grupo sufrió una fuerte discriminación social y religiosa, siendo obligados a entrar en las iglesias por puertas laterales y enterrados en las zonas más apartadas de los cementerios. En la actualidad, su huella permanece diluida en la población local, aunque su historia sirve como punto de partida para explorar la exclusión y el rechazo al diferente.

La protagonista, Zaida, es una joven madrileña que viaja al País Vasco francés tras el accidente mortal de su novio, André. En su búsqueda de respuestas, descubre secretos familiares, vínculos con la comunidad kaskarot y heridas del pasado que resurgen en un entorno cerrado y opresivo. Carmona juega con los elementos del thriller psicológico, las tensiones vecinales y los paisajes sombríos del Pirineo para construir una atmósfera densa y envolvente.

El autor subraya que su obra combina crítica social, denuncia de la violencia de género y reflexión sobre la diferencia, temas recurrentes en su trayectoria. En esta ocasión, además de documentarse sobre la historia de los kaskarots, investigó las secuelas emocionales que deja la violencia machista, buscando retratar con sensibilidad las cicatrices psicológicas de las víctimas.

Con humor, Carmona ha confesado su afición a “matar personajes en el papel” como una forma literaria de liberar tensiones, aunque en esta novela hay “menos muertos que de costumbre”. También ha reflexionado sobre el auge de la novela negra vasca, la llamada Euskal Noir, y destacó el talento de otros autores como Susana Rodríguez Lezaun, Carlos Basas o Laura Azcona.

Licenciado en Económicas, Javier Díez Carmona afirma que su verdadera vocación es escribir. Ya trabaja en un nuevo proyecto, aunque reconoce que sus ideas “siempre empiezan nebulosas” y a veces necesita reescribir desde cero.