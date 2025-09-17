Idoia Erro: "La adaptación de los niños es un momento complejo para las familias"

Hoy nos trasladamos a la Escuela Infantil Municipal Donibane para que su directora, Idoia Erro, nos explique cómo es el proceso de adaptación en el ciclo de 0 a 3 años. Este centro acoge un total de 107 niños, 16 de ellos en lactancia, siendo el más pequeño de cuatro meses. "Cada niño tiene su tiempo de adaptación y es muy diferente la de un bebé que la de uno de tres años. Con cuatro meses la acogida es difícil porque están en un momento vital, a demanda a nivel de alimentación y sueño, y el reto es poder responder a ese cuidado de la mejor forma posible sabiendo que tienes que a atender a todos", explica Idoia.

TIEMPO DE ADAPTACIÓN

Respecto al tiempo, la directora diferencia entre "cuánto cuesta que las criaturas hagan la jornada completa, que de media es unas tres semanas, y el tiempo que pasa para que se sientan seguros y estén plenamente integrados con el entorno y eso dura practicamente todo el primer trimestre". Para Erro: "Otro de nuestros retos es dar respuesta a las rutinas que traen de casa para adaptarlas a un contexto degrupo porque es muy diferente, no es lo mismo dormir solo que con más compañeros".

FAMILIAS

Las primeras semanas en la escuela implica a los padres y en muchos casos también a los abuelos o a otros miembros de la familia. "Somos conscientes de que la adaptación es un momento muy complejo para las familias porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, ni los mismos apoyos, ni la misma situación laboral y es muy importante que nosotras respondamos a sus dudas", reconoce Idoia Erro que concluye que "la Escuela Infantil es un momento clave y esperemos que cada vez se valore más este ciclo".