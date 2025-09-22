El Foro FP 2030 se celebrará los días 3 y 4 de noviembre en Baluarte

El Foro FP 2030, que se celebrará los días 3 y 4 de noviembre en Baluarte, representa una nueva etapa de evolución para la Fundación Bertelsmann tal y como nos cuenta Francisco Belil, Vicepresidente de la Fundación Bertelsmann . Este año, el Foro continúa con la misma esencia de siempre, pero con una estructura renovada, liderada por la Fundación Bertelsmann y la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN); y en colaboración con el Gobierno de Navarra, la Cámara de Comercio de Navarra y Volkswagen Navarra.

MEJORAR EL SISTEMA

Durante los dos días de celebración del Foro, bajo el título ‘Fortaleciendo la dimensión dual de la FP’, personas de diferentes sectores, como representantes de administraciones públicas, empresas, centros educativos y expertos del ámbito de la FP, compartirán experiencias y buenas prácticas para seguir mejorando el sistema. El objetivo sigue siendo claro: impulsar una FP más conectada con el mundo laboral, inclusiva y centrada en las necesidades reales de los jóvenes.