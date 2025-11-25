Fermín Bocos reivindica la figura del viajero clásico en su libro "Cuando viajar era descubrir"

En Más de uno Pamplona hemos podido charlar hoy con Fermín Bocos. El periodista presentará este jueves, a las 19:00 horas, en la sede del Club de Lectura de Diario de Navarra en la calle Zapatería de Pamplona, su libro "Cuando viajar era descubrir". Bocos ha explicado que el impulso que le llevó a escribir este libro fue la admiración por aquellos hombres y mujeres que, en épocas distintas y con recursos limitados, decidieron lanzarse al mundo en busca de conocimiento, fortuna o libertad personal. El autor reúne en esta obra treinta relatos que reconstruyen las vidas de viajeros excepcionales, unidos por un denominador común: el valor.

Bocos ha subrayado la presencia de varias mujeres exploradoras que desafiaron los prejuicios de su tiempo, cuando viajar sola era considerado impropio e incluso escandaloso.

El libro también recupera la historia de figuras menos conocidas, como José de Ribas, español al servicio del imperio ruso y fundador de la ciudad de Odesa. Bocos ha explicado que descubrió este personaje durante sus investigaciones y ha subrayado la importancia de rescatar estos episodios olvidados.

A lo largo de la entrevista, el autor ha reflexionado también sobre la transformación del concepto de viajar. Ha diferenciado al “viajero”, que se aproxima a los destinos con curiosidad y preparación, del “turista” que acude únicamente a hacerse fotografías sin detenerse a comprender el lugar que visita. Bocos ha insistido en que el viaje comienza en los libros y ha lamentado que, en la actualidad, la inmediatez y el afán por las redes sociales haya relegado parte de esa emoción.

"Cuando viajar era descubrir" es, en palabras del autor, un libro pensado para disfrutar sin prisa y una invitación a redescubrir el espíritu aventurero que dio forma a la historia de los grandes exploradores.