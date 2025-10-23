Félix Bariain: "Me imagino el vino navarro en la cima nacional e internacional"

En Más de Uno Pamplona hemos acudido a nuestra cita quincenal con el espacio "De Buena Uva", en el que acompañados de la comunicadora Elena Arraiza y del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, hemos reunido buen humor, cultura vinícola y cercanía.

El espacio ha contado con la participación de Félix Bariain, agricultor, viticultor y presidente de la UAGN, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra,, en la entrevista "Versión Pop". Bariain reflexionado sobre el futuro del vino navarro, que imagina en la cúspide nacional e internacional.

Ha recordado su primer contacto con las viñas a los tres años, cuando se escapó al campo de su padre, y ha destacado el enorme esfuerzo y pasión que hay detrás de cada botella. Ha señalado que si una viña fuera un superhéroe, su poder sería hacer reír y unir a las personas y ha confesado que se iría de fiesta con una garnacha y dejaría vigilando la casa a un cabernet sauvignon y que le encantaría brindar con Leo Messi con un rosado navarro.

La sección "Te lo flipas” ha desmontado el mito de que los vinos de cooperativa son de segunda. Elena Arraiza ha recordado que hoy muchas cooperativas navarras elaboran vinos de gran calidad, premiados y reconocidos, fruto del trabajo de viticultores que cuidan la tierra con pasión.

Por último, en la sección "Qué me estás container?" hemos viajado hasta la Zona Media de Navarra para hablar con Ángela Irañeta, responsable de comunicación del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, sobre el Festival "Entre corchetes", el primer certamen enogastronómico de la comarca. Irañeta ha destacado el éxito rotundo del evento, que combina vino, gastronomía local, cultura y naturaleza, y cuyos planes han colgado en muchos casos el cartel de completo, con actividades familiares, rutas por viñedos y degustaciones.