Elena Puerta: "Queremos mostrar desde la ciencia cómo las drogas actúan en el cerebro"

El Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra muestra una exposición interactiva titulada "Drogas: cerebro y sociedad" que busca romper estigmas sobre el consumo de drogas y ofrecer información basada en evidencia científica. “No se trata de decir que las drogas son malísimas, sino de entender cómo actúan en el cerebro”, señala Elena Puerta, asesora científica del proyecto. Lejos de una postura moralista, el objetivo es “acercarse a los jóvenes con una mirada divulgativa y cercana”. Uno de los mensajes clave es que el cerebro no termina su desarrollo hasta los 25 años, lo que lo hace especialmente sensible a las sustancias psicoactivas. “Cualquier cosa que altere la actividad neuronal en esta etapa tiene un impacto mucho mayor”, explica Puerta. La muestra permite experimentar de forma lúdica cómo se comunican las neuronas y cómo actúan los neurotransmisores, haciendo tangible lo que muchas veces parece abstracto.

ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

La muestra hace especial hincapié en el alcohol, considerado la droga más aceptada socialmente. “El alcohol es un inhibidor del sistema nervioso, aunque lo asociemos con euforia y alegría”, afirma Puerta. A través de gafas de simulación y pruebas prácticas, los visitantes comprueban cómo disminuye la capacidad cognitiva. “Un coma etílico es eso: una inhibición total de la actividad cerebral”, advierte. La exposición subraya que la adicción es un proceso complejo y multifactorial: “No todas las drogas afectan igual, ni todas las personas son igual de vulnerables”. Factores genéticos, psicológicos y sociales intervienen en la aparición de una adicción. “Somos más que un cerebro con patas”, resume Puerta, destacando la dimensión biopsicosocial del fenómeno.

TESTIMONIOS REALES

En la parte final, mediante gafas de realidad virtual, los visitantes pueden conocer testimonios de personas afectadas por las drogas. “La droga me quitó la oportunidad de estar presente y de ser feliz”, dice una frase escrita de Silvia Guerrero, adicta en recuperación. Esta sección busca que el visitante “se lleve algo dentro” y reflexione no solo desde la ciencia, sino desde la humanidad, concluye Elena Puerta.