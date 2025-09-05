MÁS DE UNO PAMPLONA

La décima edición de la Feria Navarra Ecológica tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre

Entrevista con María José Arrondo, presidenta de CPAEN

Roberto Bascoy

Pamplona |

El Parque de los Sentidos de Noáin acogerá por quinta vez la décima edición de la Feria Navarra Ecológica que tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre. Con el objetivo de sensibilizar sobre el consumo responsable, se unirá la venta directa en 40 puestos con productos con certificado ecológico: desde alimentos hasta cosmética natural. Además de la zona de mercado, el programa incluye conferencias, catas guiadas, showcookings, espacios de debate, actividades infantiles, conciertos y algunas novedades que nos explica María José Arrondo, presidenta de CPAEN, Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra. La entrada será libre durante los tres días del evento.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer