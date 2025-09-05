La décima edición de la Feria Navarra Ecológica tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre

El Parque de los Sentidos de Noáin acogerá por quinta vez la décima edición de la Feria Navarra Ecológica que tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre. Con el objetivo de sensibilizar sobre el consumo responsable, se unirá la venta directa en 40 puestos con productos con certificado ecológico: desde alimentos hasta cosmética natural. Además de la zona de mercado, el programa incluye conferencias, catas guiadas, showcookings, espacios de debate, actividades infantiles, conciertos y algunas novedades que nos explica María José Arrondo, presidenta de CPAEN, Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra. La entrada será libre durante los tres días del evento.