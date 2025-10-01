David Brugos: "La soledad es el mayor riesgo para la salud mental de los mayores"

En Más de uno Pamplona charlamos hoy con David Brugos, jefe del Área de Recursos Intermedios en Salud Mental del Servicio Navarro de Salud, con motivo del Día Mundial de las Personas Mayores. Brugos nos ha hablado de los retos de la salud mental en este sector de la población. Ha destacado que, aunque muchas veces se invisibiliza, los mayores también sufren problemas de salud mental y, en algunos casos, con mayor incidencia debido a los cambios vitales asociados al envejecimiento.

El especialista subrayó que la edad no puede definirse únicamente por criterios sociales, como la jubilación, sino también por la edad funcional, psicológica y emocional. Ha señalado que hoy en día, personas de 70 años mantienen niveles de actividad física y social muy altos, muy alejados de generaciones anteriores. Sin embargo, a partir de los 85 años, la llamada "cuarta edad", los retos se intensifican, con mayor riesgo de soledad, pérdida de autonomía y problemas de salud.

Uno de los aspectos centrales que señaló Brugos es la soledad no deseada, considerada un factor de riesgo clave para la depresión y el suicidio en personas mayores. La falta de redes sociales, tanto familiares como comunitarias, multiplica las posibilidades de aislamiento y deterioro emocional.

La depresión es el trastorno mental más frecuente en los mayores, aunque a menudo se presenta con síntomas poco evidentes: quejas físicas sin causa aparente, alteraciones del sueño o la memoria, o retraimiento social. Por ello, Brugosanima a familiares, vecinos y profesionales a estar atentos a estas señales y a acompañar de forma activa.

El experto advirtió también del cambio en los modelos familiares. La disminución del número de hijos y la distancia física en la que muchas veces viven respecto a los padres generan un vacío que antes suplían redes de cuidados informales, sobre todo femeninas. Ante ello, apuntó a la necesidad de fomentar alternativas como el cohousing, el voluntariado o las comunidades de apoyo entre mayores.

Finalmente, Brugos ha ofrecido cuatro claves para un envejecimiento saludable desde la salud mental: cuidar la salud física mediante ejercicio y buena alimentación; estimular la mente con lectura, escritura o ejercicios cognitivos; mantener proyectos vitales y motivaciones diarias, participar en la vida social y comunitaria de manera activa.

Para terminar, David Brugos lanzaba un mensaje muy claro: "Envejecer es un proceso que comienza desde la infancia, y debemos aprender a hacerlo bien para vivir más y mejor".