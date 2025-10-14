Cuatro chefs navarros unen sabor y solidaridad en favor de la Fundación Vicente Ferrer

Pamplona acoge este jueves, 16 de octubre, la tercera edición de la Cena Solidaria "Tres Reyes, Cuatro Chefs", una iniciativa organizada por la Fundación Vicente Ferrer. Este encuentro gastronómico tiene como objetivo recaudar fondos destinados a apoyar a personas, principalmente mujeres, niños y niñas enfermos de sida en Mozambique.

En Más de uno Pamplona, Marian García, delegada de la Fundación, y el chef Javier Díaz Zalduendo, del restauranteAlhambra, han explicado los detalles de esta cita solidaria. Junto a Díaz, participan también Andrés Conde, de La Ideal Mar, Yolanda Sahún, de Oveja Negra y Leandro Gil de Zurita Barra y Mantel. Cuatro referentes de la gastronomía navarra que, más allá de sus cocinas, comparten amistad y compromiso social.

El menú diseñado para la ocasión promete una experiencia única: escabeche de zanahoria y mejillón a cargo de Leandro Gil, taco de bacalao al pilpil con tartufo de mostaza y miel elaborado por el equipo del Alhambra, ragut de ternera con pan de brioche de la mano de Yolanda Sahún y un postre de chocolate, avellana y café creado por Andrés Conde. Todo ello maridado con vinos de Bodegas Inurrieta y con la colaboración de numerosos proveedores locales.

García ha destacado que esta edición refuerza el mensaje de la unidad frente a la competencia, mostrando cómo el trabajo conjunto de la sociedad civil puede transformar realidades. Además, recordó que la Fundación, tras más de 55 años de labor en la India, amplía su acción solidaria a otros países como Nepal y Mozambique, siempre con el foco en la justicia social y la reducción de las desigualdades.

Aún quedan algunas entradas disponibles, así como la posibilidad de colaborar a través del "cubierto cero" para quienes no puedan asistir.