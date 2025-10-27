Carolina Gómez: “David era un referente de curiosidad, de contar y de llegar donde muchos no podían o no querían”

La periodista colombiana Catalina Gómez Ángel, corresponsal en Oriente Medio y Europa del Este, recibió el pasado sábado en Artajona el Premio Internacional de Periodismo David Beriain en su primera edición, un galardón que homenajea al reportero navarro asesinado en Burkina Faso en 2021. En Más de uno Pamplona Gómez ha definido este reconocimiento como “uno de los grandes honores de mi vida”, destacando la figura de Beriain como “referente de curiosidad, de contar y de llegar donde muchos no podían o no querían”.

La reportera, que lleva años cubriendo conflictos enIrán, Siria, Irak, Afganistán y Ucrania, ha valorado especialmente el esfuerzo del pueblo y la familia de Beriain por crear este legado periodístico: “Era uno de sus sueños: llevar colegas a Artajona y crear allí un espacio de conversación”.

Gómez, que reside actualmente en Irán, ha explicado que se siente “una mujer muy afortunada de poder ser testigo de las transformaciones y las luchas sociales de las mujeres iraníes”. Considera esa lucha como “otra guerra, pero una guerra hermosísima”, marcada por la valentía y la persistencia de generaciones de mujeres que, pese a la represión, “han ido cambiando la sociedad”.

En los últimos años, la periodista también ha trabajado en Ucrania, un conflicto que califica como “una realidad muy global” y “enormemente dolorosa”. Desde su experiencia sobre el terreno, advierte que “lo que está haciendo Rusia es una campaña sistemática de destrucción”. Sobre el futuro de la guerra, ha señalado que “todo depende de las políticas internacionales” y de la presión que reciba el régimen ruso.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el conflicto entre Israel y Palestina, que cubrió en 2014, y asegura que la situación actual es “absolutamente triste” y plantea “muchas preguntas a la comunidad internacional”.

Catalina Gómez, ha recordado la importancia de seguir haciendo periodismo desde el terreno, con empatía y compromiso: “Contar y entender, eso es lo que nos une”.