Carlos Gimeno: "Trabajamos para establecer un derecho fundamental como la educación"

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, explica en Más de uno Pamplona todos los detalles del inicio del curso escolar. Un total de 116.123 estudiantes retornan estos días a las aulas. Vuelta a las clases que se está produciendo de forma escalonada. Por modelos lingüísticos, los modelos A y G suman un total de 88.000 alumnos, mientras que las matrículas de los modelos B y D (enseñanza en euskera) suman algo más de 27.000. Llama la atención el aumento de la tasa de escolaridad en el ciclo de 0 a 3 años que ya supera ligeramente el 50% cuando en 2010 apenas llegaba al 5%.