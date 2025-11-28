"De buena uva": sumilleres, vinos dulces, rutas enológicas y un brindis final por los 35 años de Onda Cero

Edición especial de "De buena uva", el espacio dedicado al vino en colaboración con la Denominación de Origen Navarra, con motivo del 35 aniversario de Onda Cero. Acompañados de la comunicadora Elena Arraiza emitimos en directo desde el emblemático Rincón de Hemingway del Café Iruña.

Comenzamos con la visita de Antxón Elizalde, vicepresidente de la Asociación de Sumilleres de Navarra y gerente del Hotel Restaurante Don Carlos. En la sección “Versión Pop”, Elizalde respondió a preguntas poco convencionalessobre su pasión por el vino: cómo nació su “match” con este mundo, el brindis más épico de su vida y hasta qué personaje famoso convertiría en sumiller por un día. Con naturalidad y cercanía, defendió el valor de la humildad en su oficio y reivindicó el brindis como una forma de celebrar la vida y las personas.

Después en “Te lo flipas”, la sección dedicada a desmontar mitos vinícolas, Elena Arraiza tiró por tierra la idea de que el vino dulce es “para quienes no saben de vino”, reivindicando su complejidad técnica, su tradición histórica y su capacidad para elevar cualquier postre, queso azul o foie. Un alegato rotundo a favor del disfrute sin prejuicios, defendiendo siempre la máxima del programa: el mejor vino es el que te gusta.

Y por último, en la sección “Qué me estás container” contamos con David Palacios, presidente de la DO Navarra. Presentó la iniciativa Navarra en Origen, una ruta enogastronómica que recorrerá la comunidad de norte a sur. Explicó la primera parada en Corella, con una cata maridada con verduras de temporada. Después llegará Lecumberri, territorio no vitícola pero profundamente amante del vino, donde se ofrecerán nuevos encuentros entre productores y consumidores. Palacios destacó la importancia de acercar la cultura del vino a la gente y de poner en valor tanto el producto local como al bodeguero que está detrás de cada etiqueta.

El programa culminó con un emotivo brindis por los oyentes, el equipo de Onda Cero y por los 35 años de radio.