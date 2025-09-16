Borja Izaguirre: "En breve conoceremos cuándo se inician las obras en la estación de autobuses"

Con Borja Izaguirre, concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible de Pamplona, repasamos el estado de las diferentes obras que se están realizando en la ciudad y los distintos proyectos que se van a llevar a cabo. Uno de los que se ha retrasado es la impermeabilización de la estación de autobuses para eliminar las goteras, cuyo inicio de obras estaba previsto para después de los Sanfermines. Izaguirre reconoce que "se ha retrasado la licitación pero se están recibiendo ofertas y en breve conoceremos cúando se inician definitivamente las obras", aunque aclara que no habrá sanciones por los retrasos. "Es un proyecto de ciudad y me preocupa muchísimo porque es la puerta de entrada Pamplona".

ROTONDA DE SAN JORGE Y PÍO XII

Respecto a la hoja de ruta para la rotonda de San Jorge, Izaguirre confirma que a finales de este mes se conocerá el ganador pero no daplazos de ejecución "porque es un proyecto muy complejo y va más allá del soterramiento pero mejorará mucho el aspecto de la zona y además es una demanda histórica de los vecinos". También en septiembre se inaugurará el corredor sostenible de Pío XII coincidiendo con la Semana de la Movilidad, una reforma que le deja "muy satisfecho".

SARASATE Y UNIVERSIDAD

En las últimas semanas, ha habido mucha polémica por la reforma de Sarasate y el traslado de las estatuas. "Es una polémica que no entiendo pero más allá de eso, es el gran momento del Paseo de Sarasate porque estamos hablando del futuro boulevard de la ciudad", dice el concejal. Sobre la carretera de la universidad, que en un principio se iba a a cerrar y definitivamente se convertirá en una ciclocalle de sentido único, no duda en hacer autocrítica: "Quizá la primera propuesta era muy ambiciosa y por eso la corregimos pero estaba claro que algo había que hacer". Los Caídos, los carriles bici o el Centro de Interpretación de la Pelota son otros de los temas tratados con Borja Izaguirre.