Las Asociaciones Memorialistas se manifestarán el 15 de noviembre reivindicando el derribo de los Caídos

Entrevista con Koldo Amatria, portavoz de las Asociaciones Memorialistas

Roberto Bascoy

Pamplona |

La manifestación saldrá a las 6 de la tarde desde los Caídos y finalizará delante del Ayuntamiento. A su juicio, el derribo es la única forma de reparar a las víctimas del franquismo y se sienten ninguneadas por PSN, EH Bildu y Geroa Bai por no tener en cuenta sus peticiones. Koldo Amatria, portavoz de las Asociaciones Memorialistas, explica en Onda Cero que recurrirán al Constitucional y a Europa si no prosperan las alegaciones presentadas. También se refiere al papel del comité de expertos que el próximo 16 de octubre presentará su informe para el futuro centro de la memoria.

