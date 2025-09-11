GASTRONOMÍA

Arranca la campaña del pimiento en Navarra

Entrevista con Mertxe Zabalza, responsable de Frutas y Verduras Zabalza

Roberto Bascoy

Pamplona |

Mertxe Zabalza
Mertxe Zabalza | Onda Cero

Ya ha arrancado la campaña del pimiento en Navarra que durará hasta mediados de noviembre. Nos hemos acercado a las huertas de La Magdalena para hablar con Mertxe Zabalza, responsable de Frutas y Verduras Zabalza, que encarna a la cuarta generación de este apellido. Nos recibe con mucha gente esperando a descorazonar los pimientos de esta temporada, un manjar para muchos paladares. Aunque Zabalza cuenta con tres puestos en el mercado del Ensanche pero en este tiempo la gente puede acercarse a las huertas para comprar directamente los pimientos. "Lo que más le importa a la gente es que no piquen y cuanto más calor hace van a picar más así que recomiendo a la gente que vengan pronto", explica Zabalza.

