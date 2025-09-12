TRANSPORTES

Alberto Catalán: "La línea Pamplona - Zaragoza parece el tren chu chu"

Entrevista con Alberto Catalán, diputado de UPN

Roberto Bascoy

Pamplona |

Tras su comparecencia ayer en la Sesión de Control del Congreso apelando al ministro Óscar Puente sobre la llegada de Tren de Alta Velocidad a Navarra, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha pasado por los micrófonos de Más de uno Pamplona. El diputado regionalista ha criticado que los avances son muy lentos en el corredor navarro, ha denunciado retrasos y cambios de criterio en las estaciones de Pamplona y Tudela y la poca inversión en Navarra respecto a otras comunidades autónomas.

TREN CHU CHU

Además del TAV, Alberto Catalán se ha referido a la promesa de Óscar Puente de que este mes llegará nuevo material ferroviario para la línea Pamplona – Zaragoza, un tramo que Catalán describe como "el tren Chu Chu". Respecto a los constantes retrasos en la línea Pamplona – Madrid y a otras infraestructuras, Catalán expone que la Comunidad Foral "va a la cola de otras comunidades".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer