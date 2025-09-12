Alberto Catalán: "La línea Pamplona - Zaragoza parece el tren chu chu"

Tras su comparecencia ayer en la Sesión de Control del Congreso apelando al ministro Óscar Puente sobre la llegada de Tren de Alta Velocidad a Navarra, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha pasado por los micrófonos de Más de uno Pamplona. El diputado regionalista ha criticado que los avances son muy lentos en el corredor navarro, ha denunciado retrasos y cambios de criterio en las estaciones de Pamplona y Tudela y la poca inversión en Navarra respecto a otras comunidades autónomas.

TREN CHU CHU

Además del TAV, Alberto Catalán se ha referido a la promesa de Óscar Puente de que este mes llegará nuevo material ferroviario para la línea Pamplona – Zaragoza, un tramo que Catalán describe como "el tren Chu Chu". Respecto a los constantes retrasos en la línea Pamplona – Madrid y a otras infraestructuras, Catalán expone que la Comunidad Foral "va a la cola de otras comunidades".