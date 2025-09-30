Alberto Aresti: "La reforma de San Jorge va a suponer una transformación para todo el barrio"

Ayer conocíamos que el proyecto verdeando de OFS Architects ha sido el finalmente elegido para soterrar la Avenida de Navarra en Pamplona a su paso por San Jorge. Y hoy en Más de uno Pamplona nos hemos trasladado hasta la rotonda del barrio para conocer la opinión de los vecinos. El lunes se les explicará la propuesta en detalle pero antes de ese encuentro, Alberto Aresti, portavoz de la Plataforma Vecinal de San Jorge, ha valorado de forma muy positiva la propuesta que se va a llevar a cabo. "A falta de conocer los detalles pensamos que es una buena noticia, primero porque no depende de la ejecución del PSIS, independientemente que se ejecute o no, pues esto va a funcionar, está también acotado en el tiempo. Otra cosa positiva es que está valorado económicamente y luego también hay que indicar que va mucho más allá de una simple intervención en un punto en la rotonda, esto va a suponer una transformación para todo el barrio", explica Aresti.

DESDE 2003

Los vecinos ven por fin la luz de un proyecto del que se lleva hablando desde 2003 tal y como reconoce Aresti: "Esto se aprobó en el Plan General, se incorporó en el año 2003 con unanimidad, y es algo que estaba dormido en algún cajón durante tanto tiempo y en 2019 fue cuando levantamos un poco las alfombras y vimos lo que había. Hemos insistido mucho, nos hemos movilizado y últimamente ya veíamos que las cosas estaban ya más o menos encarriladas. Estábamos muy pendientes, era una noticia esperada y ha llegado con mucha alegría para todos".