Veinte expertos internacionales recorren Navarra para conocer los secretos del vino D.O.Navarra

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra ha concluido con gran éxito el Programa Internacional de Formación de Formadores en Vinos D.O. Navarra, que ha reunido a 20 educadores oficiales del Wine & Spirit Education Trust (WSET) procedentes de todo el mundo. Durante tres intensos días, estos expertos —todos ellos titulados DipWSET, el nivel más alto de certificación del prestigioso instituto británico— han recorrido Navarra para conocer en profundidad la diversidad, el carácter y la calidad de sus vinos y su territorio. Los participantes se han marchado emocionados, sorprendidos y profundamente enamorados de lo que muchos han descrito como “el secreto mejor guardado del vino español”, comprometiéndose a difundir el conocimiento de la D.O. Navarra en sus respectivos países.

Programa

El programa, impartido íntegramente en inglés, ha combinado contenidos técnicos, catas temáticas, visitas a bodegas y actividades de networking. Entre los asistentes se encontraban formadores de China, Singapur, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia y España, junto a representantes del propio WSET, como Victoria McKenzie MW, Head of Research & Curriculum del Instituto. Embajadores del vino D.O. Navarra Tras una fase online y una evaluación final, los formadores han recibido un diploma acreditativo del

Consejo Regulador y se han convertido en embajadores internacionales de la D.O. Navarra.

WSET

El Wine & Spirit Education Trust (WSET) es la institución líder mundial en formación sobre vinos y bebidas espirituosas. Fundado en 1969 en el Reino Unido, forma cada año a más de 140.000 estudiantes en más de 70 países, y su Diploma WSET (DipWSET) es uno de los títulos más prestigiosos del sector. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra garantiza la calidad y autenticidad de los vinos de la región y promueve su proyección nacional e internacional. Su diversidad y riqueza climática y paisajística, junto con su espíritu innovador,