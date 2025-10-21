Tigloo, 40 años acompañando la evolución tecnológica

De la mano de AIN, esta semana conocemos a la empresa navarra Tigloo, especializada en servicios IT y transformación digital. Fundada hace 40 años, Tigloo ha pasado de ser un proveedor local de servicios informáticos a convertirse en un partner tecnológico de referencia a nivel nacional, con presencia consolidada en múltiples comunidades autónomas y un enfoque integral que combina infraestructuras, ciberseguridad, servicios gestionados, cloud e inteligencia artificial. En 2025 celebra su 40º aniversario con un gran evento sobre Tendencias Tecnológicas 2026, que reunirá en Pamplona a expertos, instituciones y empresas punteras para reflexionar sobre el futuro de la tecnología y su impacto en los negocios.

40 aniversario

Con José Castellanos, director general de Tigloo, repasamos cómo ha sido este recorrido y los hitos más importantes de su historia, cómo ha sido el proceso de crecimiento y qué papel ha jugado Navarra en su desarrollo, qué cree que hace a Tigloo diferente, cómo imagina los próximos años, qué tendencias o tecnologías cree que marcarán el rumbo de las empresas a corto y medio plazo o cómo van a celebrar su 40 aniversario.