Sofía Esparza triunfa en todo el mundo como soprano lírica

La soprano lírica navarra, Sofía Esparza, iniciará los próximos días una gira de actuaciones en el Teatro de Basilea y estará entre otros lugares en Viena, en el Teatro de la Zarzuela y el 25 de noviembre en Baluarte, una cita que le hace especial ilusión ya que cantará ante sus familiares y amigos. Inició su andadura en la música con ocho años en el Conservatorio Pablo Sarasate y desde ese momento ya tenía claro que quería vivir de la música, sueño que ha cumplido ya que ha actuado en algunos de los escenarios más importantes del mundo.