Sergio Sayas: "El objetivo es tener una mayor implantación local y tener más presencia en diferentes localidades"

El diputado navarro del Partido Popular Sergio Sayas es desde hace unos días el nuevo secretario general de la formación en Navarra, relevando a Amelia Salanueva. Sayas fue diputado por Unión del Pueblo Navarro hasta su desencuentro con el partido en la votación de la reforma laboral, donde desobedeció la disciplina de voto. Fue suspendido de militancia por dos años y posteriormente encabezó la lista del Partido Popular al Congreso por Navarra. En marzo del año pasado se afilió al partido junto con Carlos García Adanero y desde ahora ocupa la secretaría general en Navarra. Sayas explica los principales retos en su nuevo cargo: "El objetivo fundamental es tener una mayor implantación local, tener más presencia en diferentes localidades y seguir creciendo".

Presidencia del PPN

También aclara si aspirará a ser el próximo presidente del partido en lugar de Javier García en las elecciones internas del año que viene: "Estoy centrado en mis tareas institucionales en el Congreso de los Diputados y a partir de ahora en mis tareas internas en Navarra, pero sigo teniendo mis responsabilidades en el Congreso".