Remaches Tudela satisface las exigencias del mercado en calidad, gama y precio

Basta con que miren a su alrededor para darse cuenta de que casi cualquiera de los objetos que empleamos en nuestra vida diaria emplea algún tipo de sistema de fijación. Precisamente a esta actividad se dedica desde hace más de 40 años, Remaches Tudela. Con sede en la capital ribera, y con planta también en China, se dedican a diseñar y producir sistemas de fijación para sectores tan variados y diversos como la automoción, las energías renovables, la industria o la construcción, entre otros. Nos detallan todos los detalles de la empresa, su gerente, Isaac Ciordia y su padre, José Juan, segunda generación de la empresa.