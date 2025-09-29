Raúl Morales: "El fin de las ayudas del Plan Moves III genera inseguridad a los conductores"

Se han agotado los fondos del Plan Moves III en Navarra destinados a comprar vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Las ayudas ascendían a 4.500 euros en el caso de los eléctricos y de 2.500 en los híbridos enchufables a los que habría que añadir otros 2500 euros en el caso de achatarramiento de un coche viejo. La última aportación del Gobierno de Navarra fue de 5 millones de euros y de momento se siguen aceptando solicitudes por si en un futuro desde Madrid se amplía el presupuesto destinado a tal fin.

CONSECUENCIAS

Con Rául Morales, director de comunicación de Faconauto, analizamos qué supone esto para los conductores navarros. Para Morales "el fin de las ayudas general intranquilidad a los conductores y en el propio sector ya que han sido claves para la buena evolución que está teniendo la venta de vehículos electrificados". Incidiendo en esta idea expresa que "sería una pena que esta evolución se vea frenada por esta incertidumbre". Dentro de un parque automovilístico con una edad media superior a los 14 años, el impacto de estas subvenciones se antoja fundamental para su renovación y también explica el papel que están teniendo los concesionarios como ayuda para los nuevos compradores.