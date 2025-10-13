El Observatorio Caser ayuda a entender y analizar los diferentes aspectos del ahorro

Caser es un innovador grupo asegurador español con más de 80 años de experiencia, que mantiene el mismo propósito desde sus orígenes: ofrecer un producto de valor y un excelente servicio. La compañía aseguradora cuenta con una amplia oferta de soluciones, así como con un Observatorio a través del cual ayuda a entender y analizar los diferentes aspectos del ahorro. Su actividad se caracteriza por una clara orientación al cliente, la calidad de servicio y la profesionalidad de sus líneas de distribución.

MERCADOS

Además, Caser opera en otros mercados como tercera edad, hospitales, servicios de mantenimiento y asistencia o asesoramiento financiero. Como parte del Grupo multinacional Helvetia, ofrece productos adecuados a las necesidades de sus clientes y cuenta con una propuesta de seguros, servicios y soluciones pensadas para adaptarse a nuevos escenarios y circunstancias, de acuerdo con su plan estratégico.