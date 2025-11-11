LA BRÚJULA DE LA ECONOMÍA

Nordex Electrolyzers quiere convertirse en el primer fabricante europeo de electrolizadores alcalinos

Entrevista con Luis Solla, CEO de Nordex Electrolizador.

Javier Saralegui

Pamplona |

En 1994 se inauguraba en El Perdón el primer parque eólico de España. En ese momento Navarra empezaba a escribía con letras de oro la historia de las energías renovables. Y ahora, cuatro décadas después de ese momento, una compañía, Nordex Electrolyzers, quiere volver a reeditar una historia de éxito y convertirse en el primer fabricante europeo de electrolizadores alcalinos, clave para la producción de hidrógeno verde a partir de esas energías renovables. El nombre de esta empresa está de moda. Recientemente, ante una nutrida representación institucional y empresarial, mostraron un prototipo de 2,5 megavatios, el primero de esta potencia fabricado íntegramente en España.

Luis Solla, CEO de Nordex Electrolizador

Gracias a Rubén Elizari, responsable de Relaciones Corporativas de AIN. contamos con Luis Solla, CEO de Nordex Electrolizador. Nos explica qué diferencia su tecnología de otras, nos habla de la presentación de ‘Micaela’ un primer prototipo, y nos cuenta qué significa para ellos y cuáles serían los siguientes pasos o nos detalla qué papel jugará Navarra en la revolución energética.

