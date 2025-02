Juan Ramón Sanchiz: "Hay médicos que prefieren un contrato temporal en otra comunidad que uno fijo en Navarra"

El Sindicato Médico de Navarra decidirá este jueves si mantienen la huelga prevista entre el 10 de marzo y el 6 de abril. Juan Ramón Sanchiz, vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico de Navarra, explica en La Brújula de Navarra que "estas movilizaciones son importantes ya que de las reuniones con el Ministerio de Sanidad depende nuestro futuro. Debemos demostrar que queremos tener médicos porque podemos quedarnos sin ellos". Secundarán la huelga nacional del próximo mes de mayo como ya hicieron en febrero porque "aunque la normativa en la Comunidad Foral es diferente al resto de España, las medidas que se tomen nos acabarán afectando también a nosotros".

Fuga de talento

Uno de los temas que preocupa especialmente es la falta de médicos en Navarra. Por ejemplo, en la última OPE hubo 110 excedencias voluntarias y en la última oferta para Médico de Familia donde había 84 plazas ya se han solicitado 30 excedencias y pueden ser más. Sanchiz tiene claro el motivo: "Nuestras condiciones son especiales: no nos podemos trasladar, se nos penaliza por la exclusividad, la retribución es diferente y eso provoca que haya médicos que prefieran un contrato temporal en otra Comunidad Autónoma que un trabajo fijo en Navarra".

Agresiones a sanitarios

En un reciente informe de la Policía Nacional se detalla que las agresiones al personal sanitario aumentaron un 29% el pasado año, aumentando de forma significativa las verbales y descendiendo mínimamente las físicas. "Es un dato alarmante y preocupante pero si no cubrimos las necesidades de los pacientes es porque no llegamos. Su frustración por las listas de espera deben trasladarla a otras esferas, no a nosotros y menos de esa forma".