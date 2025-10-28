Los jóvenes quieren ser usuarios pero también entender la tecnología

La directora de la Fundación Hermes, Luisa Alli, y el representante de Metroscopia, Ignacio Urquizu, presentan en La Brújula de Navarra el informe Jóvenes y derechos digitales en Navarra, elaborado junto al Club de Roma y Metroscopia. Alli compara la situación actual con el “momento tabaco de la tecnología”, una etapa en la que la sociedad empieza a cuestionar su relación con lo digital. El estudio revela que los jóvenes “quieren ser usuarios, pero también entenderla y confiar en ella”. Según Urquizu, existe “incertidumbre” general sobre los algoritmos y la seguridad digital.

Transparencia y responsabilidad algorítmica

El 87% de los navarros pide mayor transparencia, y el 67% se siente desprotegido. Alli defiende la “responsabilidad civil y penal de quienes diseñan algoritmos” y reclama “transparencia, trazabilidad y ética por diseño”. El 90% de los navarros apoya una ley que “etiquete el contenido creado por inteligencia artificial”. Aunque el 58% teme pérdida de empleo, la confianza en su gestión crece. Para Alli, el informe es “optimista” y marca “un punto de partida para construir la sociedad digital que queremos”. El 85% de los encuestados cree que el futuro depende de “las leyes que se hagan ahora”.