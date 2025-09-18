Elvia Gómez gana con 13 años el "Óscar de la exploración"

Elvia Gómez Troya (@elvialarastreadora en redes sociales) es una joven navarra de 13 años, que en octubre recogerá en Londres el prestigioso premio Young Scientific Explorer Award 2025, conocido como el "Óscar de la exploración". Un galardón que le ilusiona a la par que le sorprende y que no es el único ya que, tras su última expedición a la Amazonia boliviana, ha recibido una mención honorífica en los International Young Eco-Hero Awards.

EXPEDICIONES

Residente en el Valle de Egüés y estudiante de ESO en Villava reconoce que, gracias a estos premios, se está reconociendo su trabajo en el instituto, algo que no sucedía anteriormente en el colegio. Pero para ella lo más importante es que "colecciono experiencias en medio mundo, he conocido tribus en el Amazonas y en países africanos como Kenia o Tanzania". Éste último país le ha marcado y volverá a visitar la parte que no conoce acompañada de sus padres Paloma y Fernando, también exploradores.