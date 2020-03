David Campión: "La planta de residuos de Imárcoain será una fábrica más"

La Mancomunidad optó por cumplir lo obligado en el Real Decreto del Estado de Alarma pero prefirió no recortar el servicio de transporte hasta que se estabilizara la demanda, cosa que ha ocurrido esta semana con un descenso de casi el 90 por ciento de viajeros. La Mancomunidad pide que estos días en que abundan las limpiezas en los hogares no se saquen voluminosos junto a los contenedores, y recuerda que no hay servicio de recogida de los mismos.

El resto de servicios, obras y concursos de adjudicación continúa, incluyendo la llegada del quinto contenedor con tarjeta que ha supuesto incrementar de un 15 a un 50 por ciento la recogida de materia orgánica. Por otro lado continúan los trámites para la creación de la planta de tratamiento de residuos en Orcoyen, planta que costará cerca de 50 millones de euros y cuyo anteproyecto está a punto de ser terminado. David Campión cree que una vez conocido el anteproyecto los vecinos opositores a la construcción de la planta comprenderán que no conlleva nada diferente a una industria cualquiera.