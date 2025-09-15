Azucena Díez: "Estamos viendo casos de bulimia y anorexia a los nueve años"

La anorexia y la bulimia enfermedades mentales graves que suelen aparecer en la infancia o adolescencia y que conllevan un deterioro significativo de la salud física, psicológica y social. Azucena Díez, directora de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de Clínica Universidad de Navarra explica que "habitualmente aparecen en la adolescencia y generalmente en mujeres pero hemos visto casos entre los nueve y los diez años". Entre los factores más comunes destaca: "Hemos detectado un incremento notable de estos trastornos tras la pandemia del COVID-19 pero hay otros motivos y las redes sociales también agravan el problema".

PEDIATRA

Son patologías graves y en aumento que exigen un abordaje temprano e integral. Por ello, el papel del pediatra es decisivo, tanto para la detección y estabilización inicial, como en la prevención y en el acompañamiento continuo. Esta es la principal conclusión de un artículo publicado en la revista Anales de Pediatría por especialistas del Departamento de Psiquiatría de la Clínica Universidad de Navarra, de la Unidad de Medicina del Adolescente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y de la Unidad del Niño Internacional del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.