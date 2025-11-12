LA BRÚJULA DE NAVARRA

Alas de Ucrania organiza una velada solidaria que une gastronomía, arte y fotografía

Entrevista con Darina Kosarim, vicepresidenta de Alas de Ucrania.

Roberto Bascoy

Pamplona |

La Asociación ALAS DE UCRANIA, en colaboración con Yoslocuento.org – Proyecto Rumbos Olvidados, organiza la cena benéfica “Un Plato, Mil Sonrisas”, una velada solidaria que une gastronomía, arte, fotografía y esperanza en apoyo a los niños y niñas afectados

por la guerra en Ucrania. El evento se celebrará el próximo sábado 22 de noviembre de 2025, a las 19:00 horas, en el Hotel NH Iruña Park (Pamplona). Durante la noche, los asistentes disfrutarán de una exquisita experiencia gastronómica, música en vivo, sorteos y una

subasta solidaria con obras, productos y experiencias donadas por artistas, deportistas, músicos, fabricantes, artesanos, bodegas, negocios locales y otras personas solidarias que se han querido sumar a esta causa.

