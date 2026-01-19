La Hoja del Lunes

Cerramos ya las entrevistas a los Teobaldo 2025 con la premiada con el Teobaldo al periodista del año. Pamplona Beatriz Lecumberri recogió este premio por su trabajo en Gaza y los libros que ha escrito sobre la situación que se está viviendo allí. Es trabajadora de El País y también ha sido corresponsal, además de en Gaza, en Venezuela o en Irán.

Luego hablaremos con el ganador de la 15ª edición del Certamen de cuentos de Navidad, que organiza la Asociación de Periodistas de Navarra y la Asociación de la Cabalgata de los Reyes Magos de Pamplona. Con su cuento titulado: Devolver a su remitente, Alberto Pascal se llevó los 800 € y la estatua de Heraldo de los Reyes Magos, que es lo que corresponde al ganador de este certamen.